Інтерфакс-Україна
Події
13:24 15.08.2025

DeepState повідомляє про просування окупантів на 16 кв км на заході Донецької області за добу, але "сіра зона" зменшилася

2 хв читати

Російські окупанти просунулися на двох ділянках на заході Донецької області – в районі сіл Олексіївка та Новоукраїнка на півночі Великоновосілківської громади в бік села Дачне Дніпропетровської області, а також в районі села Зелене Поле цієї ж громади та сусіднього села Темирівка Запорізької області в бік Дніпропетровської області, де сходяться адміністративні кордони трьох областей.

"Ворог просунувся поблизу Олексіївки, Зеленого Поля та в Темирівці", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

При цьому про захоплення окупантами якогось населеного пункту не йдеться.

Згідно з мапами проєкту, з ранку четверга, 14 серпня, площа російського контролю збільшилася на 10,22 кв км в районі Зеленого Поля і Темирівки та на 6,21 кв км в районі Олексіївки, Новоукраїнки та Дачного.

"Сіра зона" невизначеного контролю в районі Зеленого Поля і Темирівки збільшилася на 2,29 кв км, у той же час в районі Олексіївки, Новоукраїнки та Дачного скоротилася на 3,91 кв км.

Також повідомляється про зменшення на 4,11 кв км площі "сірої зони" в районі села Золотий Колодязь, де на початку тижня повідомлялося про прорив російських диверсійно-розвідувальних груп та подальшу їх нейтралізацію.

DeepState не фіксує зміни лінії фронту на інших ділянках за минулу добу.

Як повідомлялося, 14 серпня DeepState повідомляв про просування російських окупантів на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, в результаті чого площа російської окупації зросла на 20,26 кв км.

Теги: #донецька_область #просування_ворога #deepstate

