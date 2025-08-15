Інтерфакс-Україна
Події
12:31 15.08.2025

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

1 хв читати
ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) підтримав позицію прокурора САП та задовольнив позов про визнання необґрунтованими активів, які перебували у власності депутата, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Мова йде про 5 земельних ділянок площею 4 га та вартістю понад 5,6 млн грн, що розташовані у Київській області, які набув чиновник під час перебування на посаді. Здійснивши аналіз доходів та видатків колишнього посадовця та членів його сім’ї, було встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП, визнав необґрунтованими активами та вирішив стягнути в дохід держави зазначені земельні ділянки", - повідомляється в телеграм-каналі у п’ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, проте, за інформацією Центру протидії корупції, йдеться про колишнього депутата і голову Млинівської райради Рівненської області Володимира Тутевича.

Рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів із дня складення його повного тексту.

Зазначається, що позов ґрунтується на матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та доказів, отриманих прокурором САП у встановленому законом порядку.

Теги: #вакс #позов #сап

