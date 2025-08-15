Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Двоє мирних жителів Донецької області – з села Вірівка Добропільської громади та з міста Костянтинівка – загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, ще семеро дістали поранення, повідомив в голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Добропіллі 1 людина поранена; у Вірівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок; у Святогорівці пошкоджено склад і 4 вантажівки. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади поранено людину, пошкоджено численні будинки", - написав Філашкін в Телеграм.

У місті Сіверськ Бахмутського району пошкоджені три будинки.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранено 2 людини; у Новоселівці пошкоджено 5 будинків і 8 господарчих будівель; в Олександрівці пошкоджено 10 будинків і 7 господарчих будівель. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватні будинки. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 12 будинків і 4 автівки", - написав голова обладміністрації.

За його даними, всього за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області.