Інтерфакс-Україна
Події
10:34 15.08.2025

Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація

1 хв читати
Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Двоє мирних жителів Донецької області – з села Вірівка Добропільської громади та з міста Костянтинівка – загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, ще семеро дістали поранення, повідомив в голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Добропіллі 1 людина поранена; у Вірівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок; у Святогорівці пошкоджено склад і 4 вантажівки. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади поранено людину, пошкоджено численні будинки", - написав Філашкін в Телеграм.

У місті Сіверськ Бахмутського району пошкоджені три будинки.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранено 2 людини; у Новоселівці пошкоджено 5 будинків і 8 господарчих будівель; в Олександрівці пошкоджено 10 будинків і 7 господарчих будівель. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватні будинки. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 12 будинків і 4 автівки", - написав голова обладміністрації.

За його даними, всього за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 15.08.2025
З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

19:14 14.08.2025
У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

У Дружківці оголошено обов'язкову евакуацію

18:23 14.08.2025
Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

Клименко відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

15:31 14.08.2025
Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

16:20 13.08.2025
Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

14:15 13.08.2025
Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

11:26 12.08.2025
Автомобіль УЧХ пошкоджено під час обстрілу РФ Херсону

Автомобіль УЧХ пошкоджено під час обстрілу РФ Херсону

09:18 12.08.2025
Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

09:08 12.08.2025
Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

15:31 11.08.2025
На Нікопольщині постраждали 5 людей через російські удари в понеділок – ОВА

На Нікопольщині постраждали 5 людей через російські удари в понеділок – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора МКС в Україні

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

Менше половини українців знають про прем'єра Свириденко, 45% не очікують від її роботи суттєвих змін – КМІС

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА