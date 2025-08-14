Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського
Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться одразу після двосторонньої з Володимиром Путіним на Алясці, буде важливішою.
"Завтра у нас зустріч із Путіним. Але важливішою буде зустріч між Путіним, Зеленським та мною", - сказав він під час брифінгу з журналістами.
За його словами, можливо, в зустрічі візьмуть участь "деякі європейські лідери".
"А можливо, й ні", - каже Трамп.
Також американський президент зазначив, чому запропонував Путіну угоду про рідкоземельні метали.
"Рідкоземельні елементи не так вже й важливі, я намагаюсь врятувати життя". – каже він.
Як повідомлялося, Трамп готується запропонувати Путіну доступ до рідкісних мінералів, щоб спонукати його припинити війну в Україні.
15 серпня відбудеться двостороння зустріч Трампа й Путіна на військовій базі в Анкоріджі, штат Аляска.