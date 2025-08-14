Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться одразу після двосторонньої з Володимиром Путіним на Алясці, буде важливішою.

"Завтра у нас зустріч із Путіним. Але важливішою буде зустріч між Путіним, Зеленським та мною", - сказав він під час брифінгу з журналістами.

За його словами, можливо, в зустрічі візьмуть участь "деякі європейські лідери".

"А можливо, й ні", - каже Трамп.

Також американський президент зазначив, чому запропонував Путіну угоду про рідкоземельні метали.

"Рідкоземельні елементи не так вже й важливі, я намагаюсь врятувати життя". – каже він.

Як повідомлялося, Трамп готується запропонувати Путіну доступ до рідкісних мінералів, щоб спонукати його припинити війну в Україні.

15 серпня відбудеться двостороння зустріч Трампа й Путіна на військовій базі в Анкоріджі, штат Аляска.