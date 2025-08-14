Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

Поліція Києва оголосила про підозру працівниці комунальної організації КМДА, яка закупила неякісні бодікамери для "Муніципальної охорони" зі збитком у майже 1,7 млн грн, повідомляє поліція Києва.

"Службовиця придбала у приватної фірми 200 бодікамер вартістю майже 2 мільйони гривень, технічні характеристики яких не відповідали умовам тендеру та службовим потребам охоронців", - йдеться в повідомленні на сайті поліції в четвер.

Правоохоронці встановили, що комунальною організацією "Муніципальна охорона" було сформовано річну потребу у закупівлі нагрудних відеореєстраторів кількістю 200 шт.

"Відтак, порушниця, відповідаючи за процедуру публічних закупівель, визнала переможцем торгів приватну компанію, не перевіривши, чи відповідає їхня продукція технічним вимогам. У результаті підрядник поставив обладнання, технічні характеристики якого не відповідали заявленим вимогам замовника та службовим потребам охоронців", - зазначають в столичній поліції.

Внаслідок службової недбалості службовиці бюджету громади Києва завдано збитків на суму у майже 1,7 млн грн.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків.