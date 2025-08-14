Інтерфакс-Україна
Події
15:53 14.08.2025

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

2 хв читати
У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти РФ, натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути ухвалено вже у вересні 2025 року.

Як передає видання "Європейська правда", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста. "Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м", – заявила вона.

Речниця висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ вже наступного місяця – тобто, у вересні.

"Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше – це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію", – наголосила Подеста.

Два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав, що працюють в Брюсселі і обізнані з процесами навколо запровадження та виконання санкцій ЄС проти Росії, з якими спілкувалася кореспондентка видання, також заявили, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

"Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій", – підтвердив один зі співрозмовників.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що союзники України нібито вже розглядають пом’якшення санкцій проти РФ у разі перемир’я. У США також кажуть, що Дональд Трамп використає тему санкцій під час зустрічі із Путіним: санкції проти Росії "можуть бути посилені, пом'якшені або можуть мати терміни дії".

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним заплановано на 15 серпня на Алясці, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в місті Анкорідж. Президент США на зустрічі має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні. Інші теми не є пріоритетними.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Не поставив свій підпис під документом лише прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан.

Теги: #єс #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 13.08.2025
ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

18:05 13.08.2025
ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

16:46 13.08.2025
У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

16:04 13.08.2025
США можуть як послабити, так і посилити санкції проти РФ за результатами зустрічі Трампа і Путіна – глава Мінфіну

США можуть як послабити, так і посилити санкції проти РФ за результатами зустрічі Трампа і Путіна – глава Мінфіну

16:02 13.08.2025
ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

15:55 12.08.2025
Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

08:06 12.08.2025
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

03:02 12.08.2025
ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

20:44 11.08.2025
Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

19:58 11.08.2025
Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

ОСТАННЄ

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

Внаслідок повторного обстрілу прикордоння на Харківщині кількість загиблих зросла до двох, ще одну людину важко поранено

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено – Білецький

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Щомісячні виплати на оренду житла отримують 248 киян, разові виплати на двомісячну оренду отримали 468 – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА