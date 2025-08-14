Інтерфакс-Україна
13:33 14.08.2025

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (ЦПД) спростовує розповсюджену російськими пропагандистськими ресурсами інформацію про нібито знищення виробничих потужностей, на яких вироблялися балістичні ракети малої дальності "Сапсан", які застосовуються в бойових діях з травня поточного року.

"ФСБ поширює інформацію про буцімто знищення разом з Міноборони РФ "виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан", якими Україна нібито планувала завдати удару по Москві, Мінську та стратегічних об’єктах вглибині РФ "з дозволу НАТО", - розповіли в ЦПД.

Також відзначається, що російські пропагандистські ресурси посилили кампанію зі звинувачення України у начебто порушенні нею норм міжнародного гуманітарного права напередодні запланованої на п'ятницю зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

"Пропагандисти заявляють про нібито завдання Збройними силами України ударів по цивільному населенню рф, підготовці провокацій з використанням західних медіа, концентрації українських спецпризначенців на деяких ділянках кордону тощо…. Ці маніпуляції мають на меті зменшити міжнародну підтримку України, виставити її як державу-терориста та агресора, підірвати підтримку України, й обґрунтувати відмову кремля від будь-яких мирних ініціатив, зокрема щодо припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Теги: #спростування #цпд #сапсан

