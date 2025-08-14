Інтерфакс-Україна
12:57 14.08.2025

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

У рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Україна вже має $1,5 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, Нідерланди внесли $500 млн, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув $500 млн, а вчора Німеччина додала ще $500 млн.

Зеленський подякував Німеччині за цей важливий крок.

"Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України", - наголосив він.

