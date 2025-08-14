Інтерфакс-Україна
Події
12:15 14.08.2025

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ у Волгограді

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали в ніч на 14 серпня ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (НПЗ) в РФ (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

"Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються", - повідомляється в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ в четвер.

В Генштабі відзначають, що Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. Він виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", - наголосили в Генштабі.

Теги: #ураження #волгоград #нпз

