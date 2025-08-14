Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Фото: https://t.me/DIUkraine/

Комуністичний режим КНДР отримав критичний досвід бойових дій, а також доступ до передової зброї, військових технологій та тактичної підготовки, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну, це не лише вплинуло на хід війни в Європі, але й може вплинути на баланс сил у Північно-Східній Азії, відзначає начальник Головного управління оборонної розвідки України Кирило Буданов.

"Наразі у світі є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея", — сказав Буданов в інтерв'ю японському виданню The Japan Times.

Він відзначив, що досвід цієї війни передається всій північнокорейській армії чисельністю 1,3 млн осіб, що разом з російськими технологіями "негативно впливає на безпеку в Тихоокеанському регіоні".

"Ми постійно наголошували на тому, що співпраця між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України", – наголосив Буданов.

За його словами, з 12 тис відправлених на війну північнокорейських солдатів близько 5 тис загинули через "непідготовленість до війни 21-го століття" та погану координацію з російськими військами на полі бою, але північнокорейці "швидко адаптувалися", поступово перейнявши сучасну бойову тактику та обладнання. "Північнокорейські війська діють, як і російські, здебільшого невеликими групами. Вони навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи дрони, але й захищаючись від них", – сказав керівник ГУР.

За даними української військової розвідки, Північна Корея наразі забезпечує 40% потреб армії РФ в боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм, виробництво яких, як повідомляється, триває "цілодобово в Північній Кореї". Росія також отримала з Пхеньяна сотні одиниць артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет.

За словами Буданова, деякі з цих позицій зброї спочатку демонстрували низьку ефективність, але росіянам вдалося усунути багато з цих недоліків, одним із прикладів є ракета КН-23 дальністю 690 кілометрів, яка вже пройшла бойові випробування та вдосконалення. "Точність ракети, на жаль, зросла після модернізації Росією", – сказав він, додавши, що багато з цієї зброї, включаючи далекобійні 170-мм самохідні гармати M1989, "насправді є проблемою на полі бою".

За словами керівника ГУР, проблема полягає не лише в покращенні якості, а й у величезних масштабах поставок через значні військові резерви та потужні військово-виробничі потужності КНДР, незважаючи на санкції Організації Об'єднаних Націй. Таким чином Пхеньян компенсує виснаження РФ і "зараз є ключовим військовим союзником Росії", сказав Буданов.

В обмін на підтримку Пхеньяна Москва надає переважно гроші, технології та навчання, і це допомагає Північній Кореї значно посилити свій військовий потенціал. Крім того, вона постачає необхідні продукти харчування, паливо, мастила та інші ресурси. Керівник української розвідки додав, що Москва також направила військових спеціалістів для навчання Корейської народної армії не лише використанню бойових безпілотників та систем протиповітряної оборони, але й для допомоги у налагодженні в КНДР виробництва російських варіантів розроблених в Ірані ударних безпілотників Shahed/Герань.

Також є інформація, що РФ надала Північній Кореї системи радіоелектронної боротьби, зокрема, найсучасніше російське обладнання систем протиповітряної оборони "Панцир-С1" розгорнуто для захисту столиці КНДР. Північнокорейські офіцери також проходять сучасну бойову підготовку в РФ.

За словами Буданова, союз з РФ, який включає пакт про взаємну оборону, може послабити і вплив КНР на Пхеньян.