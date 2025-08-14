14 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

ДЕНЬ 1268 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1268 RUSSIAN AGRESSION

14 серпня відзначають Всесвітній день ящірки, Всесвітній день каліграфії, Всесвітній день косатки, День "Люби свою книгарню", День народження месенджера Тeлеграм.

Православна церква – передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського.

Всесвітній день каліграфії

Присвячений мистецтву красивого письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів "kalоs" (красиво) та "grafі" (писати), поєднує в собі письмо та образотворче мистецтво. Вона має різні стилі та традиції, які розвивалися в різних культурах, таких як західноєвропейська, азійська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Всесвітній день ящірки

Це свято було започатковане групою ентузіастів-герпетологів та любителів дикої природи. Мета цього дня — змінити негативне ставлення до ящірок та підвищити обізнаність про їхню важливу роль у природних екосистемах. Ящірки є одними з найчисельніших наземних хребетних і відіграють важливу роль у різних екосистемах, виступаючи як хижаки та індикатори стану довкілля. Наприклад, комодський варан може досягати довжини 3 метрів, тоді як круглопалий гекон з Вест-Індії має довжину всього 16 мм.

Всесвітній день косатки

Щороку 14 серпня світ об'єднується навколо однієї з найвражаючіших морських істот — косатки (Orcinus orca), або "вбивчого кита". Всесвітній день косатки — це свято краси й сили океану, косатка — символ океану, її збереження — це захист океану й природи. Це день, коли ми згадуємо, наскільки глибокою є взаємозалежність між косатками, морськими екосистемами та нами, людьми.

День "Люби свою книгарню"

День "Люби свою книгарню" або День книгарень - це щорічне свято, присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. Цей день, що відзначається 14 серпня, заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Подія започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі.

День народження месенджера Teлеграм

День народження месенджера Teлеграм відзначають 14 серпня.

Цього дня народилися:

110 років від дня народження Івана Смолія (1915-1984), українського письменника, фейлетоніста, публіциста, журналіста, редактора (США);

100 років від дня народження Миколи Івановича Карпенка (1925-2007), українського поета, перекладача;

75 років від дня народження Людмили Григорівни Петрової (1950), української бібліотекознавиці, педагогині.

Ще в цей день:

1936 - На Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 - Опівночі Пакистан став незалежною державою, вийшовши зі складу Британської імперії;

1992 - Розпочинається грузино-абхазький конфлікт;

2013 - Сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Церковне свято:

День перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського є важливою подією в історії Києво-Печерської лаври та православної церкви в цілому. Святий Теодосій Печерський, один із засновників Києво-Печерської лаври, був відомим церковним діячем і духовним наставником, який жив у XI столітті.

Теодосій народився близько 1008 року в місті Василькові, неподалік від Києва. Від молодих років він прагнув духовного життя, а близько 1032 року вступив до Києво-Печерського монастиря, який на той час був під керівництвом святого Антонія Печерського. Теодосій відомий своїм аскетизмом, благочестям та стараннями в розбудові монастиря, а також впровадженням спільножитного уставу.

Теодосій помер 3 травня 1074 року. Його поховали у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомо, що мощі святого мали чудотворну силу, і багато людей зцілювалися завдяки їхньому поклонінню.

Перенесення мощей святого Теодосія відбулося 14 серпня 1091 року. Це сталося завдяки ігумену Іоанну та іншим братам монастиря. За переданням, мощі святого були знайдені нетлінними, що ще більше підкріпило його святість і шанування серед вірних. Мощі були перенесені до нової кам'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яка була збудована зусиллями Теодосія. Святий Теодосій Печерський вшановується як один з найвизначніших святих Києво-Печерської лаври.

Іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія.