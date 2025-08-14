Інтерфакс-Україна
Події
00:17 14.08.2025

США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

Учасники онлайн-зустрічі лідерів "Коаліції охочих" схвально сприйняли участь у ній вперше в історії коаліції представника Сполучених Штатів, віце-президента США Джея Ді Венса.

"З огляду на зустріч президентів Трампа і Путіна в Алясці в п'ятницю, сьогодні ми провели цифрову зустріч з лідерами "Коаліції охочих", президентом Зеленським та Джей Ді Венсом. Ця розмова продемонструвала високий рівень єдності та широку згоду щодо важливих принципів. Добре, що США взяли на себе ініціативу щодо переговорів про перемир'я. Для справжніх переговорів важливо, щоб Україна до них приєдналася. Крім того, важливо продовжувати чинити тиск на Росію", - заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф у соцмережі Х у середу.

"Важливі переговори Коаліції охочих. Я високо оцінюю поточну координацію з президентом Трампом перед п'ятничними переговорами на Алясці і вітаю те, що сьогодні в переговорах Коаліції охочих вперше взяв участь і віце-президент Джей Ді Венс. Я радий, що в рамках Коаліції охочих ми маємо однозначну згоду щодо подальших дій. Також можу повідомити, що на сьогоднішній день в рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів ми вже доставили в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів", - написав на платформі X у середу прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Я щойно взяв участь у відеоконференції Коаліції охочих, щоб узгодити наші позиції напередодні двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії в Алясці. Я наголосив, що для Румунії трансатлантична координація та єдність мають ключове значення. Я вітаю сьогоднішню зустріч на підтримку цього підходу. Ми також вітаємо рішучість президента Трампа покласти край цій агресії та забезпечити тривалий мир в Україні", - написав на X президент Румунії Нікушор Дан.

Джерело: https://x.com/MinPres/status/1955666616168935930

https://x.com/P_Fiala/status/1955666829726073146

https://x.com/NicusorDanRO/status/1955667689717776761

