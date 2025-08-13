У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У Київський міській державній адміністрації прокоментували оголошення про підозру у службовій недбалості заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, закликавши прокуратуру до об'єктивного й неупередженого розгляду з врахуванням недоліки при будівництві "синьої" гілки київського метрополітену у 2010 році.

"Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в межах досудового розслідування щодо зупинки частини "синьої" гілки метро у грудні 2023 року. Як зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, це є процесуальною дією, яка не передбачає винесення будь-яких попередніх висновків щодо вини особи", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Як зазначають у КМДА, висновки офіційної інженерно-технічної експертизи, переданої правоохоронним органам, підтвердили, що аварійна ситуація сталася через проєктні помилки та недоліки будівництва тунелю.

"Після виявлення загрози співробітники столичного метрополітену та Департаменту діяли максимально оперативно. Так, рух поїздів на небезпечній ділянці зупинили, посилили контроль за станом інфраструктури, для зручності містян організували дублюючі наземні маршрути. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово для якнайшвидшого повернення до звичайного режиму роботи цієї ділянки підземки. Завдяки цим заходам вдалося уникнути жертв і запобігти масштабнішим пошкодженням", - наголошують в адміністрації.

Наголошується, що посадовець надає всю необхідну інформацію слідчим, відкритий до співпраці та наполягає на об’єктивному й неупередженому розгляді справи.

Раніше повідомлялось, що прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у службовій недбалості заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Там нагадали, що на початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями столичного метрополітену "Деміївська" - "Либідська" та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

"Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту, коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді", - наголошують в прокуратурі.

Встановлено, що заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який одночасно є начальником управління дорожньої інфраструктури, не контролював роботу комунального підприємства "Київський метрополітен" з питань, що віднесені до компетенції управління, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену.