Інтерфакс-Україна
Події
20:48 13.08.2025

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

2 хв читати
У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У Київський міській державній адміністрації прокоментували оголошення про підозру у службовій недбалості заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, закликавши прокуратуру до об'єктивного й неупередженого розгляду з врахуванням недоліки при будівництві "синьої" гілки київського метрополітену у 2010 році.

"Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в межах досудового розслідування щодо зупинки частини "синьої" гілки метро у грудні 2023 року. Як зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, це є процесуальною дією, яка не передбачає винесення будь-яких попередніх висновків щодо вини особи", - йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Як зазначають у КМДА, висновки офіційної інженерно-технічної експертизи, переданої правоохоронним органам, підтвердили, що аварійна ситуація сталася через проєктні помилки та недоліки будівництва тунелю.

"Після виявлення загрози співробітники столичного метрополітену та Департаменту діяли максимально оперативно. Так, рух поїздів на небезпечній ділянці зупинили, посилили контроль за станом інфраструктури, для зручності містян організували дублюючі наземні маршрути. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово для якнайшвидшого повернення до звичайного режиму роботи цієї ділянки підземки. Завдяки цим заходам вдалося уникнути жертв і запобігти масштабнішим пошкодженням", - наголошують в адміністрації.

Наголошується, що посадовець надає всю необхідну інформацію слідчим, відкритий до співпраці та наполягає на об’єктивному й неупередженому розгляді справи.

Раніше повідомлялось, що прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у службовій недбалості заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Там нагадали, що на початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями столичного метрополітену "Деміївська" - "Либідська" та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

"Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту, коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді", - наголошують в прокуратурі.

Встановлено, що заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який одночасно є начальником управління дорожньої інфраструктури, не контролював роботу комунального підприємства "Київський метрополітен" з питань, що віднесені до компетенції управління, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену.

 

Теги: #підозра #метро #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 13.08.2025
Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

15:26 13.08.2025
В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

В КМДА стверджують: голова КМВА Ткаченко не відповідає на пропозиції щодо проблеми з перепустками на комендантську годину

15:16 13.08.2025
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

15:11 11.08.2025
У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

14:56 11.08.2025
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

16:18 08.08.2025
СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

11:34 06.08.2025
Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

09:53 05.08.2025
У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

15:02 04.08.2025
Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

Системи для відеонагляду столиці закупили зі збитком у понад 2,1 млн грн – поліція Києва

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА