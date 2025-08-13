Інтерфакс-Україна
18:28 13.08.2025

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент США Дональд Трамп просуватиме проведення майбутньої тристоронньої зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського та Путіна, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Він також боротиметься за забезпечення майбутньої зустрічі, а отже, і тристоронньої зустрічі з президентом Трампом і президентом Зеленським", - сказав він журналістам за підсумками розмови.

Макрон додав, що сподівається на цю зустріч в нейтральній країні у Європі.

Президент Франції також нагадав про плани провести зустріч "Коаліції охочих" сьогодні.

"Відразу після цього ми проведемо цю "Коаліцію охочих" з президентом Коштою та нашими партнерами, яку ми будемо співголовувати разом з канцлером Мерцем і прем'єр-міністром Стармером, а також за присутності президента Зеленського та однієї з американських партій. І це дасть нам змогу розвинути все це дуже конкретним чином з нашими колегами", - сказав він.

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #путін #макрон #тристороння_зустріч #трамп #зеленський

