Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції
Президент США Дональд Трамп просуватиме проведення майбутньої тристоронньої зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського та Путіна, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
"Він також боротиметься за забезпечення майбутньої зустрічі, а отже, і тристоронньої зустрічі з президентом Трампом і президентом Зеленським", - сказав він журналістам за підсумками розмови.
Макрон додав, що сподівається на цю зустріч в нейтральній країні у Європі.
Президент Франції також нагадав про плани провести зустріч "Коаліції охочих" сьогодні.
"Відразу після цього ми проведемо цю "Коаліцію охочих" з президентом Коштою та нашими партнерами, яку ми будемо співголовувати разом з канцлером Мерцем і прем'єр-міністром Стармером, а також за присутності президента Зеленського та однієї з американських партій. І це дасть нам змогу розвинути все це дуже конкретним чином з нашими колегами", - сказав він.
У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.