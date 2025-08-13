Інтерфакс-Україна
18:24 13.08.2025

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками спільної телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн заявив, що Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди.

"Сьогодні в другій половині дня прем'єр-міністр взяв участь у телефонній розмові з лідерами США, України, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії, НАТО та Європейського Союзу. Усі лідери погодилися, що цей тиждень є важливим для майбутнього України. Вони подякували президенту Трампу за його зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з метою досягнення перемир'я та припинення кровопролиття", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.

Як повідомляється, прем'єр-міністр заявив, що підтримка Великою Британією України є непохитною.

"Прем'єр-міністр чітко заявив, що наша підтримка України є непохитною – міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, і Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди. Європа готова підтримати це і продовжуватиме співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським задля справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що сторони висловили сподівання на подальші переговори після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці в п'ятницю.

