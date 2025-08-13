Нардеп Христенко, який проходить по справі детективів НАБУ, оголошений в розшук

Народний депутат Федір Христенко від забороненої партії ОПЗЖ, який отримав підозру від СБУ по справі про держзраду детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), оголошений в розшук.

Відповідна картка розшуку розміщена на сайті МВС України в розділі "Розшук". Служба безпеки України вказана органом, який здійснює розслідування, а датою зникнення значиться 21 липня 2025 року – коли СБУ заочно повідомила Христенку про підозру.

Як повідомлялося, 21 липня СБУ заочно повідомила Христенку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро.

"Як встановило розслідування, Федір Христенко був завербований фсб рф ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року", - повідомляла СБУ.

За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".

В СБУ зазначали, що про вплив на НАБУ Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов. Під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.