У ЄС вивчають можливість пом'якшення санкцій проти РФ у разі домовленості про припинення вогню в Україні

Фото: elements.envato.com

Євросоюз оцінює можливість послідовного послаблення санкцій щодо Росії в разі досягнення угоди про припинення вогню в Україні, повідомляє в середу Sky News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, в ЄС сподіваються на негайне досягнення домовленості про 15-денне перемир'я до "стійкої паузи в бойових діях".

Зазначається, що в період припинення вогню санкції продовжать діяти.

Джерела Sky News додали, що в разі будь-яких порушень обмеження буде введено знову.