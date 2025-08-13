14:26 13.08.2025
Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером.
"У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.
Він наголосив, що уряд працює над залученням оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні.
"Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - резюмував міністр.