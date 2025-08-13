Росіяни зосередили на покровському напрямку групування чисельністю понад 110 тисяч – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

На покровському напрямку російські окупанти зосередили групування чисельністю понад 110 тисяч особового складу, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Щоб проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало, незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватись диверсійними і малими піхотними групами через українські оборонні порядки", - розповів Ковальов, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися у напрямку населеного пункту Золотий колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникли в населені пункти Весел", Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.

"Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна, однак Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявитися та знищити ворожі групи", - наголосив Ковальов.

Так, зазначив він, рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановані заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи. Російських окупантів знищують та беруть у полон", - резюмував він.