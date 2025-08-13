Інтерфакс-Україна
Події
13:16 13.08.2025

Росіяни зосередили на покровському напрямку групування чисельністю понад 110 тисяч – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Росіяни зосередили на покровському напрямку групування чисельністю понад 110 тисяч – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

На покровському напрямку російські окупанти зосередили групування чисельністю понад 110 тисяч особового складу, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

"Щоб проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало, незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватись диверсійними і малими піхотними групами через українські оборонні порядки", - розповів Ковальов, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися у напрямку населеного пункту Золотий колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникли в населені пункти Весел", Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.

"Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна, однак Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявитися та знищити ворожі групи", - наголосив Ковальов.

Так, зазначив він, рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановані заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи. Російських окупантів знищують та беруть у полон", - резюмував він.

Теги: #покровський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 13.08.2025
Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

20:00 12.08.2025
Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

14:27 12.08.2025
На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

21:59 02.08.2025
Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

17:08 06.07.2025
Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

13:50 27.06.2025
Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

16:38 17.04.2025
Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

15:17 17.04.2025
Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

09:45 06.04.2025
На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

На фронті за добу відбулося 178 зіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув з візитом до Берліна

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ОСТАННЄ

Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки НКРЕКП у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT

Поранений через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки на Харківщині помер - прокуратура

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

Стефанчук і Кідава-Блонська підтвердили одностайність парламентів щодо принципу "нічого про Україну без України"

Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

Мультирахункова "Дія.Картка" для отримання держвиплат запрацювала в трьох банках

У Києві презентували книгу, присвячену загиблим співробітникам пенітенціарної служби

Зеленський прибув з візитом до Берліна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА