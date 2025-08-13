Інтерфакс-Україна
12:47 13.08.2025

Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

Російські окупанти завдали удару по кареті швидкої допомоги в Бериславському районі Херсонської області в середу вранці, про постраждалих не повідомляється.

"Удар по кареті "швидкої" спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На фото з місця події видно, що авто швидкої допомоги не вигоріло повністю, але у нього пошкоджений дах та розбите бічне скло.

У тому ж Бериславському районі в середу ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. "Загинула одна людина, ще одна жінка поранена. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні", - повідомили в ДСНС.

Також в середу російський дрон влучив у легковий автомобіль з трьома людьми в Донецькій області. "Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього — деблокували рятувальники та передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Теги: #херсонська #донецька #бпла_рф

