Стефанчук проводить телефонні переговори з колегами із країн-партнерів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук третій день проводить телефонні переговори з колегами із країн-партнерів України.

"Третій день тривають інтенсивні переговори з партнерами. Щойно мав розмову з головою Сабору Республіки Хорватія Горданом Яндроковичем. Мій колега добре обізнаний із ситуацією та підтвердив: парламент Хорватії послідовно підтримує Україну. Принцип "Нічого про Україну без України" — непорушний. Наші "червоні лінії" залишаються незмінними: територіальна цілісність, незалежність, суверенітет", - повідомив Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що Яндрокович погодився, що переговори повинні відбуватися виключно на основі міжнародного права.

"Хорватія продовжить надавати допомогу Україні та підтримуватиме посилення ролі Європи у цьому процесі. Ми єдині в розумінні того, що позиція Європи має бути чітко представлена за столом переговорів", - підкреслив спікер українського парламенту.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, за останню добу Стефанчук поговорив, зокрема, зі спікером Палати громад Канади Френсісом Скарпаледжа, спікером Сенату Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом, президентом Національної ради парламенту Швейцарії Майєю Рінікер, спікером парламенту Данії Сьореном Гаде.