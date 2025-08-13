Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

Колишній заступник керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України повідомлений про підозру за результатами викриття корупційної схеми на понад один мільйон гривень під час закупівлі обладнання для відомства, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ України викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, підозрюваний у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною. "Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн", - зазначають в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.