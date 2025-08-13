Інтерфакс-Україна
Події
11:23 13.08.2025

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми при закупівлях для сервісних центрів МВС

1 хв читати

Колишній заступник керівника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України повідомлений про підозру за результатами викриття корупційної схеми на понад один мільйон гривень під час закупівлі обладнання для відомства, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ України викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, підозрюваний у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною. "Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн", - зазначають в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Теги: #офіс_генпрокурора #схема #закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 12.08.2025
Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

12:19 09.08.2025
Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

18:52 08.08.2025
СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

11:34 06.08.2025
Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

Керівниці "Сегежа Україна" висунута підозра через передачу синові майна держпідприємства – Офіс генпрокурора

09:53 05.08.2025
У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

У Києві викрито чоловіка, який за $15 тис. обіцяв "продовжити" інвалідність для виїзду за кордон – прокуратура

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

18:36 02.08.2025
НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

18:05 02.08.2025
НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

20:18 29.07.2025
Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

15:49 29.07.2025
Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

ОСТАННЄ

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

Зеленський провів більше 30 розмов та консультацій із партнерами: немає жодної ознаки, що РФ готується до завершення війни

НАБУ та САП викрили присвоєння 231 млн грн на закупівлі обладнання для Національного інституту раку

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

Зеленський та європейські лідери поговорять із Трампом напередодні саміту з Путіним – ЗМІ

Дефіцит іноземних деталей гальмує виробництво ракет Х-59 в РФ, розширення санкцій може ще більше його сповільнити - ГУР

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА