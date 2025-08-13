Інтерфакс-Україна
09:58 13.08.2025

Зеленський та європейські лідери поговорять із Трампом напередодні саміту з Путіним – ЗМІ

Лідери Європи та України поговорять з президентом США Дональдом Трампом на онлайн-зустрічі в середу напередодні його саміту з Володимиром Путіним, намагаючись донести до нього небезпеку здачі інтересів Києва в гонитві за припиненням вогню, повідомляє Reuters.

"Очікується, що відеоконференція між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за київським часом – ІФ-У), повідомив речник німецького уряду", - вказується у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО також візьме участь у конференції, яку приймає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зазначається, що, на думку Трампа, і Києву, і Москві доведеться поступитися територіями, щоб покласти край війні. Російські війська вже окупували майже п'яту частину України. Непередбачуваність того, як пройде саміт, підживлює європейські побоювання, що лідери США та Росії можуть ухвалити далекосяжні рішення і навіть спробувати примусити Україну до невигідної для себе угоди.

"Зараз ми зосереджуємося на тому, щоб цього не сталося - взаємодіємо з американськими партнерами і залишаємося скоординованими та єдиними з європейського боку. До п'ятниці ще багато часу", - прокоментував неназваний високопосадовець зі Східної Європи.

У вівторок адміністрація Трампа знизила очікування щодо значного прогресу в питанні припинення вогню, назвавши його зустріч з Путіним на Алясці "вправою для прослуховування".

Україна в свою чергу сподівається, що ця зустріч послужить - принаймні частково - європейською противагою саміту на Алясці.

Європейські лідери неодноразово підкреслювали, що вітають його мирні зусилля, водночас наголошуючи, що жодної угоди щодо України не повинно бути без участі України.

Кілька високопоставлених європейських чиновників заявили агентству Reuters, що вони бачать ризик укладення угоди, несприятливої для Європи і безпеки України. Вони заявили, що європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться.

