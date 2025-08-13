13 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1267 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1267 RUSSIAN AGRESSION

13 серпня відзначають Всесвітній день шульги.

Православна церква - віддання Преображення; святого преподобного Максима Ісповідника.

Всесвітній день шульги

Започаткований у 1976 році організацією Left-Handers International. Мета дня — привернути увагу до потреб та особливостей ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворукі.

Цього дня ліворукі всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої здібності та привернути увагу до необхідності враховувати їхні зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах проводяться акції, де праворукі люди намагаються виконувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги.

Цього дня народилися:

370 років від дня народження Йоганна Христофа Деннера (1655-1707), німецького музичного майстра, винахідника кларнета;

135 років від дня народження Володимира Івановича Кедровського (1890-1970), українського журналіста, публіциста, державного та громадсько-політичного діяча, полковника Армії УНР (США);

120 років від дня народження Ґарета Річарда Вона Джонса (1905-1935), британського журналіста, який вперше в західній пресі заявив про масовий голод в Україні (1932-1933). У 2019 р. відбулася світова прем'єра художнього фільму "Ґарет Джонс" (в укр. прокаті - "Ціна правди") про журналіста, який, попри смертельні ризики та погрози спецслужб, розкрив правду про трагедію українського народу;

90 років від дня народження Віктора Гнатовича Герасимчука (1935-2004), українського композитора, педагога.

Ще в цей день:

1907 - У Нью-Йорку з'являються перші таксі;

1932 - у Римі Марконі вперше випробував короткохвильове радіо;

1941 - У Канаді створюють жіночий армійський корпус;

1964 - Відбувається остання смертна кара у Великій Британії;

2014 - Українські сили АТО звільнили н. п. Хрящевате і завершили оперативне оточення окупованого Луганська для його подальшого визволення.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника

Він народився близько 580 року в Константинополі в благочестивій християнській родині. Здобув різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику та богослов’я. Максим займав високу посаду при дворі імператора Іраклія, але покинув світське життя, щоб стати монахом.

Максим Ісповідник відомий своєю боротьбою проти єресі монофелітів, яка стверджувала, що у Христа була лише одна воля — божественна. Він активно виступав проти цієї єресі, захищав православне вчення про дві волі у Христі — божественну і людську. За свою непохитну позицію Максим зазнав переслідувань, був підданий тортурам і засланий. Святий Максим помер 13 серпня 662 року в засланні.

Іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.