06:21 13.08.2025

Президент Румунії восени відвідає Київ

Президент Румунії Нікушор Дан планує відвідати восени Київ на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

"Я прийняв запрошення президента @ZelenskyyUA відвідати Київ цієї осені", - написав він в соцмережі Х.

Також він наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів Росії.

Крім того, він зазначив, шо Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

"Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу Україн", - написав Дан.

За його словами, безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

Джерело: https://x.com/NicusorDanRO/status/1955279271754178798

