Голова СБУ про курйози спецоперації "Павутина": хотіли раніше, але водії "зайшли в запій"

Фото: Василь Малюк: пресслужба СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розказав про курйози під час проведення спецоперації "Павутина", результатом якої стало враження FPV-дронами 41 літака стратегічної авіації РФ: реалізація відкладалася, бо задіяні в ній водії зловживали спиртними напоями, крім того один з водіїв побачив дрони в будиночку, з-за чого довелося вигадувати на ходу легенду.

"Першого червня відбулась реалізація, планували ми її зробити набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які приходилось вирішувати. Але одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в "запій", пробачте, ну так зловживали сильно спритними напоями", - розказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

Він додав: "То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині".

Ще один курйозний і складний момент, за словами Малюка, виник під час того, як агенти СБУ вже готували до відправки автівки з будиночками. "Вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку", - уточнив Малюк.

Голова української спецслужби зазначив, що з-за цієї нештатної ситуації довелося терміново складати легенду водію, який це побачив.

"Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі". Водій, який побачив це, йому було 63 роки. Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на "ви" з гаджетами. Ну і він, як кажуть, "з'їв" цю нашу легенду. Плюс той зверху йому підкріпив це ще відповідною зарплатнею додатковою. І так от воно у нас "пролізло", - пояснив Малюк.