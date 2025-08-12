Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним у місті Анкорідж на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, має намір сфокусуватися на питанні завершення війни в Україні, інші теми не є пріоритетними, заявила у вівторок представник Білого дому Керолайн Левітт.

"Я думаю, що ця бесіда в п'ятницю буде сфокусована на завершенні війни в Україні", - заявила вона під час пресбрифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи можливе обговорення й інших тем.

За словами Левітт, Трамп зацікавлений в обговоренні й інших тем, як-от поліпшення двосторонніх відносин між США і РФ, але зараз його головним пріоритетом є завершення війни.

"Вранці в п'ятницю президент Трамп вирушить через усю країну в Анкоридж, на Аляску, на двосторонню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним", - сказала Левітт на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо формату саміту, Левітт зазначила, що передбачена, зокрема, розмова президентів сам на сам. Інших подробиць Білий дім поки повідомляти не має наміру, додала вона.