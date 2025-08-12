Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

Допомога від США йде, завдяки програми НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американська допомога нам потрібна. Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші. Хто такі "ми"? "Ми" сьогодні – це, наприклад, НАТівська програма PURL. Ми так домовились з європейцями, з НАТівцями, з американською стороною, що ми можемо щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд. за цією програмою", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він додав, що проговорював це з президентом США Дональдом Трампом, "його влаштовувала ця програма".