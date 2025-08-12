Інтерфакс-Україна
Події
20:22 12.08.2025

Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

1 хв читати
Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

Найскладніша ситуація на фронті зараз на Краматорську-Добропіллі, де росіяни просунулися близько 10 км, задача цього просування до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, що ніби Росія просувається вперед, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи "рускіх" просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

"Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", - додав він.

За словами президента, по всіх напрямках впродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучі тих чи інших поступок.

"Я якраз хочу, щоб вони (росіяни – ІФ-У) знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватись до цього", - наголосив Зеленський.

Теги: #фронт #зеленський #рф

