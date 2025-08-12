Зеленський: Путіну потрібна "фоточка" з зустрічі з Трампом, розмови без України "не будуть сприйматись по факту"

Розмови про Україну без участі України не спрацюють, Путін добивається фотографій з майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми підтримуємо те, що хотів Президент Трамп – ceasefire, а потім сідати за стіл перемовин і про все інше говорити. Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту. Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення. Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Водночас, він зауважив, що якщо після потенційної трьохсторонньої зустрічі лідерів не буде домовленості, то не домовляється Україна і Росія, а не Сполучені Штати.

"І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл "рускіх" і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є", - додав президент.