Інтерфакс-Україна
Події
15:49 12.08.2025

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

2 хв читати
Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн візьме участь в онлайн-саміті, який 13 серпня організовує канцлер ФРН Фрідріх Мерц із запрошенням президента США Дональда Трампа.

"Завтра в другій половині дня голова фон дер Ляєн візьме участь у віртуальній нараді, яку організовує німецький канцлер Фрідріх Мерц, щодо питання миру в Україні між європейськими главами держав і урядів, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом", - повідомила офіційна представниця ЄК Аріанна Подеста на брифінгу в Брюсселі у вівторок.

Вона пояснила, що цей саміт онлайн проводять у зв'язку з майбутньою зустріччю Трампа і президента РФ Володимира Путіна, запланованою на 15 серпня.

"Пізніше в другій половині дня голова (ЄК) також братиме участь у віртуальній нараді "Коаліції охочих", - додала прессекретарка.

Відповідаючи на уточнювальні запитання, Подеста сказала, що контакти ЄС із Зеленським та його адміністрацією підтримуються на постійній основі. Вона також зазначила, що, окрім допомоги Україні, ЄС "продовжує чинити інтенсивний тиск на Росію шляхом різних пакетів обмежувальних заходів".

"Готується новий пакет, тобто тиск триває настільки ж сильно, як і завжди. І ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово", - заявила представниця ЄК. Вона нагадала, що 11 серпня ЄС виділив Києву черговий транш у 1,6 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів Центрального банку Росії.

На її думку, всі міркування про зміст майбутньої мирної угоди передчасні і були б спекуляціями. ЄС хоче "справедливого і міцного миру для України, і будь-яке рішення щодо України має ухвалюватися за участю України в переговорах".

На запитання, чи обговорюватимуть на майбутньому віртуальному саміті використання заморожених активів РФ, Подеста відповіла, що на цій стадії не спекулюватиме на цю тему, і запропонувала дочекатися висновків учасників онлайн-зустрічі. Вона зазначила, що в опублікованій вранці у вівторок заяві лідерів Євросоюзу щодо України не згадуються російські активи.

Теги: #єк #урсула_фон_дер_ляєн #онлайн_саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 31.07.2025
Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

10:46 25.07.2025
Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

17:28 23.07.2025
Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

18:45 16.07.2025
Новий бюджет ЄС на 2028-34 рр. передбачає 100 млрд євро для України

Новий бюджет ЄС на 2028-34 рр. передбачає 100 млрд євро для України

16:29 15.07.2025
ЄК в обмін на підтримку санкцій проти Росії дала гарантії Словаччині у сфері енергобезпеки - Фіцо

ЄК в обмін на підтримку санкцій проти Росії дала гарантії Словаччині у сфері енергобезпеки - Фіцо

19:12 03.07.2025
ЄК виділить EUR295,5 млн на продовження проекту Rail Baltica

ЄК виділить EUR295,5 млн на продовження проекту Rail Baltica

16:38 01.07.2025
В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

12:20 01.07.2025
Шмигаль обговорив з президенткою Єврокомісії необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 рр.

Шмигаль обговорив з президенткою Єврокомісії необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 рр.

16:14 19.06.2025
У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

15:21 06.06.2025
ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Швейцарія слідом за ЄС розширила санкції щодо Росії

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА