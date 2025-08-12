Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн візьме участь в онлайн-саміті, який 13 серпня організовує канцлер ФРН Фрідріх Мерц із запрошенням президента США Дональда Трампа.

"Завтра в другій половині дня голова фон дер Ляєн візьме участь у віртуальній нараді, яку організовує німецький канцлер Фрідріх Мерц, щодо питання миру в Україні між європейськими главами держав і урядів, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом", - повідомила офіційна представниця ЄК Аріанна Подеста на брифінгу в Брюсселі у вівторок.

Вона пояснила, що цей саміт онлайн проводять у зв'язку з майбутньою зустріччю Трампа і президента РФ Володимира Путіна, запланованою на 15 серпня.

"Пізніше в другій половині дня голова (ЄК) також братиме участь у віртуальній нараді "Коаліції охочих", - додала прессекретарка.

Відповідаючи на уточнювальні запитання, Подеста сказала, що контакти ЄС із Зеленським та його адміністрацією підтримуються на постійній основі. Вона також зазначила, що, окрім допомоги Україні, ЄС "продовжує чинити інтенсивний тиск на Росію шляхом різних пакетів обмежувальних заходів".

"Готується новий пакет, тобто тиск триває настільки ж сильно, як і завжди. І ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово", - заявила представниця ЄК. Вона нагадала, що 11 серпня ЄС виділив Києву черговий транш у 1,6 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів Центрального банку Росії.

На її думку, всі міркування про зміст майбутньої мирної угоди передчасні і були б спекуляціями. ЄС хоче "справедливого і міцного миру для України, і будь-яке рішення щодо України має ухвалюватися за участю України в переговорах".

На запитання, чи обговорюватимуть на майбутньому віртуальному саміті використання заморожених активів РФ, Подеста відповіла, що на цій стадії не спекулюватиме на цю тему, і запропонувала дочекатися висновків учасників онлайн-зустрічі. Вона зазначила, що в опублікованій вранці у вівторок заяві лідерів Євросоюзу щодо України не згадуються російські активи.