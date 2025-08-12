Інтерфакс-Україна
Події
11:26 12.08.2025

Автомобіль УЧХ пошкоджено під час обстрілу РФ Херсону

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) пошкоджено внаслідок обстрілу російською армією Херсонщини

"Ввечері 9 серпня близько 22:00 російські війська розпочали інтенсивний артилерійський обстріл Херсона, зосередивши вогонь на мікрорайоні "Острів", звідки триває масова евакуація мирного населення. Близько 23:10 відбулася чергова атака... пошкоджено автомобіль Toyota Land Cruiser, який волонтери використовують для евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та виконання інших завдань у зоні бойових дій", - повідомив УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Група волонтерів УЧХ, яка чергувала у цей час, перебувала в укритті та не постраждала.

"Ми категорично засуджуємо обстріли цивільної інфраструктури та транспорту, чітко маркованого емблемою Червоного Хреста. Такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявив УЧХ.

 

Теги: #обстріл #учх #херсон #тчху #авто

