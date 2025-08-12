Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни посилюють тиск на фронті замість того, щоб демонструвати готовність до завершення війни.

"Замість демонстрації готовності до завершення війни, росіяни кидають все, що мають, для атак на фронті. Та сама варварська тактика. І це тоді, коли рф не здатна забезпечити безпеку свого неба для росіян", - написав він у телеграм у вівторок.

"Тільки більший тиск на росію працює з режимом путіна - вони лише це розуміють", - зазначив керівник ОП.