Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

Окупаційна армія РФ застосовує проти України чотири основних модифікації ударних дронів на базі іранських безпілотників Shahed-136, повідомив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Спрощений порівняльний опис чотирьох… моделей БпЛА: Shahed-136 (Іран) – ударний дрон одноразового використання з дальністю 2 000 км, швидкістю 180 км/год і 50 кг бойовою частиною. Використовує CRPA-антену та LTE для передачі телеметрії. Модернізації: зміна кольору, оновлення бойової частини, передача даних через LTE. Герань-2 (РФ, "Алабуга") – локалізований аналог Shahed-136 з тими ж характеристиками, але з російськими компонентами та CRPA-антеною "Комета". Модернізації двигуна та адаптація до зимових умов", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, також росіяни використовують БпЛА Гарпия-А1 та Гербера

"Гарпия-А1 (РФ, Іжевськ) – розвиток Shahed-136 з меншою дальністю (1 500 км) і можливістю встановлення до 90 кг бойової частини. Може бути оснащений тепловізором з ШІ-наведенням та можливістю нести касети ПТМ-3 для мінування. Гербера (РФ) – мультизадачний дрон із дальністю 450 км і швидкістю 160 км/год. Може виконувати роль хибної цілі, ударного, ретранслятора чи розвідувального апарата. Має GNSS або CRPA-антену, у розвідверсії – mesh-модем і відеокамеру", - повідомив Власюк.