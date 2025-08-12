Інтерфакс-Україна
Події
10:27 12.08.2025

Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

1 хв читати
Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

Окупаційна армія РФ застосовує проти України чотири основних модифікації ударних дронів на базі іранських безпілотників Shahed-136, повідомив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Спрощений порівняльний опис чотирьох… моделей БпЛА: Shahed-136 (Іран) – ударний дрон одноразового використання з дальністю 2 000 км, швидкістю 180 км/год і 50 кг бойовою частиною. Використовує CRPA-антену та LTE для передачі телеметрії. Модернізації: зміна кольору, оновлення бойової частини, передача даних через LTE. Герань-2 (РФ, "Алабуга") – локалізований аналог Shahed-136 з тими ж характеристиками, але з російськими компонентами та CRPA-антеною "Комета". Модернізації двигуна та адаптація до зимових умов", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, також росіяни використовують БпЛА Гарпия-А1 та Гербера

"Гарпия-А1 (РФ, Іжевськ) – розвиток Shahed-136 з меншою дальністю (1 500 км) і можливістю встановлення до 90 кг бойової частини. Може бути оснащений тепловізором з ШІ-наведенням та можливістю нести касети ПТМ-3 для мінування. Гербера (РФ) – мультизадачний дрон із дальністю 450 км і швидкістю 160 км/год. Може виконувати роль хибної цілі, ударного, ретранслятора чи розвідувального апарата. Має GNSS або CRPA-антену, у розвідверсії – mesh-модем і відеокамеру", - повідомив Власюк.

 

Теги: #війна #shahed #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 12.08.2025
Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

10:34 12.08.2025
Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

10:19 12.08.2025
Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

09:54 12.08.2025
"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

09:36 12.08.2025
Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

02:02 12.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

23:45 11.08.2025
Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

20:02 11.08.2025
Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

ВАЖЛИВЕ

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

ОСТАННЄ

Глава Rheinmetall вважає, що найближчими роками виробляти танки та іншу бронетехніку стане дешевше

Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Безробітний на Дніпропетровщині шпигував для ворога за підрозділами ППО та військовими ешелонами

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

США закривають повітряний простір над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і Путіна

Глава комітету Ради Гетманцев закликає до діалогу з суспільством про "формулу миру"

Київ готовий поступитися частиною територій, контрольованих Росією, в рамках європейського плану миру

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА