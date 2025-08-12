Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

У ніч на вівторок росіяни атакували 48-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів Сумщину та Донеччину, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 Чернігівщину.

"Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях", - повідомили Повітряні сили ВСУ у телеграм у вівторок.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.