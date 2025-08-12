Інтерфакс-Україна
Події
08:42 12.08.2025

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

11 серпня безпілотники Головного управління розвідки України Міноборони України завдали удару в "Оренбурзький гелієвий завод" в м. Оренбург, рф, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці.

Це єдине в росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.

Прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу. Близько 20:00 місцевою владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі (саме там розташована ціль ГУР МО).

"Оренбурзький гелієвий завод" - єдине підприємство з виробництва гелію в рф та одне з найбільших у Європі, річна потужність якого складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості.

Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського впк.

