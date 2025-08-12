Інтерфакс-Україна
Події
08:06 12.08.2025

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

Фото: elements.envato.com

Лідери Європейського союзу напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним виступили із заявою щодо України, в якій висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Текст відповідної заяви оприлюднений у вівторок в Брюсселі.

Привітавши зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення "агресивної війни Росії проти України та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України", лідери Європейського Союзу наголосили, що "справедливий та тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен відповідати міжнародному праву, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та того, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

"Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій", - заявили лідери ЄС.

Вони констатували, що агресивна війна РФ проти України "має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки". "Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - йдеться в заяві.

При цьому лідери запевнили, що Європейський Союз у координації зі США та іншими однодумцями буде продовжувати надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, "оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону". ЄС також продовжуватиме підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти РФ.

"Здатність України ефективно захищати себе є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. Європейський Союз та держави-члени готові й надалі робити внесок у гарантії безпеки, виходячи зі своїх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права, та повністю поважаючи політику безпеки та оборони певних держав-членів, а також враховуючи інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів", - зазначили лідери ЄС.

Вони також підкреслили "невід'ємне право України обирати свою власну долю" та що продовжать підтримку України на її шляху до членства в ЄС.

Угорщина не асоціювала себе з цією заявою.

