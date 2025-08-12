Інтерфакс-Україна
06:55 12.08.2025

Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони підтвердили непохитну підтримку України та необхідність припинення російської агресії.

"Прем’єр-міністр сьогодні вдень поспілкувався з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Вони обговорили свою непохитну підтримку України та триваючу роботу над припиненням вбивств і завершенням російської агресивної війни. Обидва лідери наголосили, що майбутнє України має бути пов’язаним із свободою, суверенітетом та самовизначенням", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на офіційному вебсайті уряду Великої Британії.

Вони також високо оцінили міжнародні зусилля, очолювані президентом США Дональдом Трампом, щодо встановлення миру: "Вони привітали постійні міжнародні зусилля, очолювані президентом Трампом, щодо встановлення миру та погодилися, що він має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй".

Обидва лідери домовилися про продовження тісної співпраці з президентом Трампом та президентом Володимиром Зеленським у найближчі дні.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-prime-minister-carney-of-canada-11-august-2025

