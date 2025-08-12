ЄС наполягає на участі Зеленського у перемовинах США і РФ та вимагає гарантій безпеки для України - ЗМІ

Європейський союз наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський був залучений до переговорного процесу між США і Росією, а також підтверджує необхідність надійних і переконливих гарантій безпеки для України.

Про це свідчать заяви європейських лідерів та представників міжнародної спільноти, оприлюднені напередодні зустрічі в Алясці, передає видання Politico.

Голова європейської дипломатії Кайя Каллас заявила, що "США мають силу змусити Росію серйозно сісти за стіл переговорів", проте підкреслила, що виключати Київ і Європу з будь-яких остаточних домовленостей неприпустимо.

"Незважаючи на це, у Білому домі наразі зосереджені на підготовці двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Втім, високопоставлений представник адміністрації заявив NBC News, що "абсолютно можливо", що Зеленський згодом також долучиться до переговорів. "Усі дуже сподіваються, що так і станеться"", — передає слова чиновника видання.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що присутність Зеленського на цьому етапі не є критичною, але питання гарантій безпеки будуть ключовими під час подальших переговорів.

Радник Трампа Венс заявив, що Вашингтон готує плани тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського для обговорення завершення конфлікту. Він додав: "Може це спрацює, може — ні, але варто спробувати".

Джерело: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/klondike-confusion/