Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Завершення війни в Україні передбачатиме зміцнення трансатлантичої єдності, підтримки України та збільшення тиску на РФ, переконана верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну та запобіжимо майбутній російській агресії в Європі", - написала Каллас в соцмережі Х в понеділок.