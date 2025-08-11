Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Управління головної інспекції Головного управління Нацполіції в Харківській області проводить службове розслідування за фактом порушень, вчинених заступником начальника управління карного розшуку.

"Під час попередньої перевірки встановлено, що заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовому автомобілі без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й разом з пасажирами, серед яких двоє чоловіків призовного віку, намагався проїхати стаціонарний пост. Наразі за цим фактом триває службове розслідування", - повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як було встановлено, ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району Закарпатської області місцеві поліцейські зупинили автомобіль Kia Sportage із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Під час перевірки документів водій представився заступником начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області. В автомобілі перебували жінка та двоє чоловіків призовного віку, один із яких був у розшуку як особа, що ухиляється від призову на військову службу.

Як зазначають у харківському главку поліції, оперативник перебував у відпустці та не отримував дозволу на виїзд службовим автомобілем.

Наразі його звільнено з лав поліції та мобілізовано до Збройних Сил України.

Його пасажирів доставлено до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу.