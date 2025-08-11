Інтерфакс-Україна
Події
19:54 11.08.2025

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

2 хв читати
Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Управління головної інспекції Головного управління Нацполіції в Харківській області проводить службове розслідування за фактом порушень, вчинених заступником начальника управління карного розшуку.

"Під час попередньої перевірки встановлено, що заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області поїхав у відпустку до Закарпатської області на службовому автомобілі без відповідного дозволу. Він самовільно замінив номерні знаки й разом з пасажирами, серед яких двоє чоловіків призовного віку, намагався проїхати стаціонарний пост. Наразі за цим фактом триває службове розслідування", - повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як було встановлено, ввечері 9 серпня на стаціонарному посту в селі Торунь Хустського району Закарпатської області місцеві поліцейські зупинили автомобіль Kia Sportage із номерними знаками, які не належали цьому транспортному засобу. Під час перевірки документів водій представився заступником начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області. В автомобілі перебували жінка та двоє чоловіків призовного віку, один із яких був у розшуку як особа, що ухиляється від призову на військову службу.

Як зазначають у харківському главку поліції, оперативник перебував у відпустці та не отримував дозволу на виїзд службовим автомобілем.

Наразі його звільнено з лав поліції та мобілізовано до Збройних Сил України.

Його пасажирів доставлено до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії з метою подальшого призову на військову службу.

 

Теги: #ухилянти #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 06.08.2025
Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

12:24 05.08.2025
До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

До 7 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 29 липня

10:01 05.08.2025
Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

Уночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже 50 БпЛА - Зеленський

17:55 04.08.2025
Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

19:58 01.08.2025
Через ворожий обстріл села на Харківщині загинула літня жінка

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинула літня жінка

06:20 01.08.2025
На Харківщині внаслідок удару БпЛА зафіксовано влучання по цивільному підприємству в Балаклії — МВА

На Харківщині внаслідок удару БпЛА зафіксовано влучання по цивільному підприємству в Балаклії — МВА

15:33 30.07.2025
Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

15:49 29.07.2025
Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

17:49 23.07.2025
Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

00:57 13.07.2025
Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА