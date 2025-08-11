Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви Гітанасом Наусєдою потреби України, а також наголосив, що без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили.

"У нас однакова позиція: спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок за результатами розмови.

Крім того, він поінформував Наусєду про контакти з партнерами та дипломатичні зусилля.

"Подякував Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за вчорашню декларацію на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, надавати допомогу нашій країні та посилювати санкції проти Росії", - додав Зеленський.

Також лідери обговорили ситуацію на полі бою та потреби України. Зеленський подякував Литві за внесок в постачання систем Patriot в Україну.

"Говорили також про ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз. Гітанас повністю поділяє нашу позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно", - повідомив глава Української держави.