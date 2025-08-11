Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

Президент США Донадьд Трамп заявив, що стурбований необхідністю конституційного схвалення Україною будь-яких територіальних питань, зокрема, анонсованих ним "обміном територіями".

"Трохи турбує той факт, що Зеленський казав: ну, я маю отримати конституційне схвалення. Тобто, у нього є схвалення, щоб вести війну та вбивати всіх, але йому потрібне схвалення для обміну територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма", - сказав Трамп на брифінгу в Вашингтоні в понеділок.