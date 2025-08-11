Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе за його підтримку справедливого і сталого миру для України та анонсував його візит до Києву днями.

"Вдячні Раді Європи та генеральному секретарю Берсе за його чітку і принципову заяву на підтримку справедливого і сталого миру для України. Справедливість, а не поступки агресії, має бути основою справжнього миру. Ми цінуємо незмінну підтримку Ради Європи, її відданість відновленню України та допомогу на нашому шляху до членства в ЄС. З нетерпінням чекаємо на візит Генерального секретаря до Києва найближчими днями", - заявив Сибіга на X.

Раніше Берсе сьогодні заявив: "Коли в п'ятницю очі всього світу будуть прикуті до мирних переговорів в Алясці, перед нами постане одне питання: чи буде мир в Україні побудований на справедливості, чи сформований за рахунок поступок агресору?

"У найближчі дні я зустрінуся з президентом Зеленським у Києві напередодні Дня незалежності України, щоб просунути та посилити нашу співпрацю в рамках Плану дій, який є дороговказом для відновлення України в галузі демократії, прав людини та верховенства права. Війна в Україні має закінчитися — і вона має закінчитися справедливо", - йдеться в заяві генерального секретаря.