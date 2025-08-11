Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 серпня, провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо питань, які він доручав пропрацювати урядовцям минулого тижня.

"Перше – абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Друге – доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень", - також повідомив президент.

Окрім того, за словами президента, уряд змінить відповідні документи щодо спрощення та цифровізації списання майна.

Також на Ставці обговорювалося питання щодо процедури нагородження. Президент доручив максимально скоротити процедури та прибрати зайві погодження, бюрократію, "будуть модернізовані документи про нагороду".

"Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час поїздок на Харківщину та Сумщину. "Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо", - додав він.