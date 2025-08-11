На Нікопольщині постраждали 5 людей через російські удари в понеділок – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Російські окупанти в понеділок, 11 серпня, продовжили атакувати Нікопольщину із застосуванням дронів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих через удари FPV-дронами. У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків, обох госпіталізували. Один з них – "важкий", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, у самому Нікополі троє потерпілих.

"Це жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік. Всі на амбулаторному лікуванні", -зазначив Лисак.