МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону.

Як повідомляє МОЗ, відтепер заклади охорони здоров’я, які надаватимуть допомогу звільненим із полону українцям та українкам, поділили на два рівні. На першому рівні проводяться реінтеграційні заходи із наданням медичної та психологічної допомоги, на другому надається реабілітаційна та психологічна допомога.

На першому рівні працюватимуть 25 закладів охорони здоров’я по всій Україні, а на другому – 41 заклад із реабілітаційної та 25 закладів із психосоціальної та психіатричної допомоги.

Загалом наданням допомоги звільненим із полону займатимуться 80 закладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей). Усі працівники цих закладів обов’язково мають пройти дистанційний курс "Особливості ведення пацієнтів, які пережили полон, піддавались тортурам та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом (СНПК)".

МОЗ роз’яснює, що одразу ж після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, там відбувається первинний медичний огляд. У випадку, коли пацієнт перебуває у критичному стані, він залишається у закладі до стабілізації стану. Якщо загрози життю немає, людину направляють в один із визначених наказом закладів охорони здоров’я або у центр реінтеграції (для захисників чи захисниць).

Далі відбувається комплексне обстеження для визначення індивідуального плану лікування та реабілітації. У цей процес залучають лікарів різних спеціальностей, психологів, а у разі потреби – фахівців із соціальної підтримки. Завершується цей етап фінальним оглядом комісії лікарів, яка узгоджує подальший маршрут допомоги.

Крім того, звільнені з полону мають можливість скористатися правом на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно, держава компенсує витрати у межах середньої вартості путівки – 16,416 тис. грн.

Для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На підставі її висновків приймають рішення про повернення до військової частини або продовження лікування та реабілітації.