14:58 11.08.2025

Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

Результат зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України зі своїми партнерами, впевнена голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Складно прогнозувати. Багато залежить від того, наскільки ефективно ми зараз працюємо разом з європейцями, як ефективно використаємо ці кілька днів до зустрічі. Ідеться не тільки про публічні заяви, але насамперед про роботу непублічними каналами, щоб переконатися, що наша позиція буде врахована Сполученими Штатами", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, відповідаючи на прохання дати прогноз щодо майбутньої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

За словами Климпуш-Цинцадзе, сама по собі ця зустріч "вже є результатом для путіна, бо виводить його з міжнародної ізоляції на Заході без будь-яких конструктивних кроків із його боку".

"Немає жодних підстав вважати, що путін готовий до предметної реальної розмови про завершення війни не на своїх умовах або бодай на компромісних. Він вважає, що перемагає", - зазначила голова комітету.

На думку Климпуш-Цинцадзе, чіткість позиції європейців, яку ми бачимо, має бути підкріплена активними діями щодо термінового нарощування допомоги Україні, якого поки немає у необхідних обсягах.

"Усе це відбувається на тлі заяв американських посадовців про показну нейтральність у фасилітації рішення та одночасного зміщення морального компасу стосовно агресора і жертви. Тож, швидше за все, якщо буде досягнуто якоїсь домовленості, то цей результат буде, як мінімум, малоприйнятним для України, особливо, враховуючи, що ані Україна, ані ЄС не є безпосередніми учасниками перемовин", - підкреслила вона.

