14:08 11.08.2025

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосив на важливості того, щоб Україна була залучена до всіх переговорів щодо її майбутнього, повідомляє SkyNews у понеділок.

"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", - сказав Альбарес, коментуючи заплановану на п'ятницю зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Він назвав "позитивною" саму можливість "поговорити про мир" з Путіним, "але справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".

"Якщо війна агресії окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відхопити шматок свого слабшого сусіда", – додав Альбарес.

