Запрошення Зеленського на зустріч Трампа і Путіна було б найкращим рішенням - віцепрем'єр Польщі

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, шо перемир'я в Україні як ніколи близько, і додав, що участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі Трампа з Путіним була "найкращим рішенням".

"Я вірю, що буде запрошення президенту Зеленському. Сьогодні є така інформація, що є така ймовірність, що під час зустрічі між президентом Трампом і Путіним буде присутній президент Зеленський. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", - заявив Косіняк-Камиш в коментарі РАР.

Він додав що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого і тривалого миру".

"Минулого тижня я мав можливість поговорити з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість у досягненні своєї мети - встановлення миру. Польща зробить все, щоб такий справедливий мир відбувся. Я хотів би, щоб ця домовленість відбулася за участю президента Зеленського, ми вважаємо, що він як ніколи близький до можливості принаймні укладення перемир'я. Це підтвердять найближчі дні. Найближчі дні це підтвердять", - підкреслив він.

Як повідомлялося, зустріч Трампа і Путіна анансована на п’ятницю на Алясці (США).